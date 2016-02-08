Минфин хочет выйти из капитала всех госбанков, кроме двух крупнейших

Министерство финансов Украины в течение ближайших двух лет намерено решить вопрос выхода из капитала всех государственных банков, кроме двух крупнейших - “Ощадбанка” и “Укрэксимбанка”, об этом в ходе пресс-конференции заявил замглавы Минфина Артем Шевалев.

“Два наибольших госбанка из-за своего размера имеют свою роль как 2 и 3 по размеру в стране. К меньшим государственным банкам государство не имеет долгосрочного интереса. Вопрос выхода государства из капитала этих банков будет решен на протяжении следующих двух лет. Речь не идет о том, что мы будем на протяжении двух лет решать. На протяжении двух лет будут осуществляться конкретные шаги по либо полной продаже, либо приватизации значительной части в этих госбанках”, - сказал он.

При этом он отметил, что одним из рассматриваемых сценариев является слияние и поглощение этих банков крупнейшими госбанками.

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Как сообщал УНИАН, в настоящее время государство через Министерство финансов владеет долей в капитале трех входящих в группу крупнейших по активам фунучреждений Украины - "Укрэксимбанка", "Ощадбанка" и "Укргазбанка". В первых двух банках доля государства составляет 100%, в третьем - 93%. Также государство владеет 99,9945% акций небольшого "Украинского банка реконструкции и развития", созданного решением Кабинета министров в мае 2003 года.