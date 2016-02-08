В Генпрокуратуре заявили, что не закроют дело против Юры Енакиевского

Генеральная прокуратура не закрывала и не планирует закрывать производство, связанное с фирмами Юрия Иванющенко, известного как Юрий Енакиевский.

Об этом заявил прокурор ГПУ Владислав Куценко, комментируя информацию о закрытии дела против Иванющенко, сообщает "Украинская правда".

"Генпрокуратура не закрывала и ни при каких обстоятельствах не планирует закрывать уголовное производство, которое касается противоправной деятельности Юрия Иванющенко", - заверил он.

"На сегодняшний день указанное лицо у нас подозревается по ч. 3 ст. 368-2 и ч. 5 ст. 191, и (он) находится в международном розыске", - сказал Куценко.

По его словам, решение Соломенского суда Киева, о котором отмечает адвокат Иванющенко, не вступило в законную силу.

"По нашему мнению, оно незаконное и вынесено с грубым нарушением законодательства. В связи с этим оно было обжаловано в апелляционном порядке органами прокуратуры", - сказал Куценко и уточнил, что жалоба подана в апелляционный суд Киева, но не сказал, когда именно.

"Согласно данным Единого реестра досудебных расследований, указанное производство не закрыто. И никто из наших прокуроров не будет принимать решение о его закрытии", - заявил прокурор.

Куценко уточнил, что в отношении Иванющенко было два уголовных производства, которые были объединены в одно, по которому сейчас идет розыск подозреваемого и о закрытии которого заявляет адвокат.

"Это производство открыто. И по нему как раз идет международный розыск", - сказал Куценко.

"Поверьте, какое бы там решение (суда) не было, ничто не мешает повторно начать уголовное производство по другим обстоятельствам", - отметил он.

"Генеральная прокуратура не допустит ни при каких обстоятельствах закрытия производства против Иванющенко", - заявил Куценко.

Начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк также заверил народного депутата Сергея Лещенко, что в Генпрокуратуре "не собираются играть в эту аферу" и на решение суда подана апелляция.

"Вместе с тем прислано обращения в суд с требованием объяснить правовую позицию судьи, который обязал закрыть дело", - написал депутат в Facebook.

По данным Лещенко, "никто из судей Печерского суда не захотел брать жалобу Иванющенко к рассмотрению, после чего вопрос пошел в Апелляционный суд Киева для изменения подсудности", а потом "вышли на Соломенский суд Киева, судью Бобровника".

Это уже не первая попытка Иванющенко выйти из-под европейских санкций, на основании которых был наложен арест на его деньги, напоминает депутат.

Ранее сообщалось, что 27 января Соломенский райсуд Киева постановил закрыть в 3-дневной срок дело против Иванющенко из-за "бездеятельности прокурора" Юрия Столярчука.