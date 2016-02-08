Фискальная служба открыла первый офис крупных налогоплательщиков

Государственная фискальная служба в рамках реформы Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков налогов открыла в Луцке первый в Украине офис крупных налогоплательщиков, сообщила пресс-служба ГФС.

Согласно сообщению, 20 волынских и 8 ровенских предприятий будут обслуживаться в открытом офисе.

«Значение офиса крупных плательщиков в налоговой реформе очень важно, ведь 60 процентов поступлений в Украину обеспечивает большой бизнес. Приятно констатировать, что почти тридцать крупных компаний будут обслуживаться в новом офисе, где созданы наилучшие условия для ведения бизнеса», - цитируются в сообщении слова главы ГФС Романа Насирова.

По его словам, в 2015 году представители волынского бизнеса перечислили в госбюджет более 440 млн грн.

Фискальная служба рассчитывает, что деятельность офиса по обслуживанию крупных плательщиков налогов в Луцке будет способствовать увеличению поступлений в бюджеты всех уровней.

В сообщении отмечается, что в течение февраля ГФС планирует открытие еще четырех таких управлений в других регионах страны.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины (ГФС) намерена отменить встречные и внеплановые проверки для крупных налогоплательщиков, которые будут стоять на налоговом учете в центральном офисе по обслуживанию крупных налогоплательщиков. Налогоплательщики, обсуживающиеся в указанном офисе, будут получать возмещение налога на добавленную стоимость в автоматическом режиме.