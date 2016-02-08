Гривня торгуется на межбанке по 25,92 за доллар

В понедельник, 8 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,83/25,92 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,87/29,97 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3350/0,3360 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,8726 грн/долл., к этому часу заключено 163 сделки на сумму 56,62 млн долл.