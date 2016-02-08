НБУ: доля госбанков в Украине составляет 30%

Доля государственных банков в банковской системе Украины составляет около 30%, об этом в ходе пресс конференции сообщила, и. о. замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Если посмотреть на мировую практику, то мы можем увидеть, что в большинстве стран доля госбанков не является очень высокой. За исключением России, где доля госбанков составляет более 50%, Беларуси, где доля более 60%. Украина находятся в середине между развитыми странами и имеем на сегодня около 30%", - сказала она.

Рожкова отметила, что государственные банки играют важную роль в развитии экономики, но они должны быть бизнес-ориентированными и работать в условиях равной конкуренции.

Читайте такжеМинфин хочет выйти из капитала всех госбанков, кроме двух крупнейших

Как сообщал УНИАН, Минфин планировал разработать проект стратегии развития государственных банков страны до конца июня 2015 года, затем сроки передвинулись на конец 2015 года.

В настоящее время государство через Министерство финансов владеет долей в капитале трех входящих в группу крупнейших по активам фунучреждений Украины - "Укрэксимбанка", "Ощадбанка" и "Укргазбанка". В первых двух банках доля государства составляет 100%, в третьем - 93%. Также государство владеет 99,9945% акций небольшого "Украинского банка реконструкции и развития", созданного решением Кабинета министров в мае 2003 года.