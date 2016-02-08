Резервы Китая упали до четырехлетнего минимума: в январе сократились на $100 миллиардов

Валютные резервы Китая снизились третий месяц подряд в январе, поскольку центробанк страны сбрасывал доллары для защиты юаня и предотвращения большего оттока капитала.

По информации китайского регулятора, резервы Китая в иностранной валюте упали на $99,5 миллиарда до $3,23 триллиона в январе, что стало самым низким значением с мая 2012 год. сообщает Рейтер.

Однако результат оказался выше средних прогнозов экономистов в $3,20 триллиона.

Масштаб падения уступал только значению декабря, когда резервы упали на $107,9 миллиарда, что стало рекордным месячным снижением. Народный банк Китая активизировал усилия по поддержке юаня после проведения неожиданной девальвации в прошлом августе.

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Резервы Китая остаются крупнейшими в мире, несмотря на общий объём потерь в $420 миллиардов в последние шесть месяцев. В 2015 году объём резервов упал на $513 миллиардов, что стало самым значительным годовым падением в истории.