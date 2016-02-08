Российская экономика не выдержит курса выше 80 рублей за доллар - Economy Times

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в интервью изданию Economy Times заявила, что российская экономика не выдержит курса доллара 80–85 руб., так как это резко отразится на показателе инфляции, и российский бюджет просто не сможет оплатить социальную сферу.

Читайте такжеУровень депрессии среди россиян достиг максимума за все время проведения опросов (инфографика)"Строго говоря, это - рубеж не столько для экономики, сколько для бюджета. Потому что курс выше 80 рублей даст более ощутимую инфляцию. И при той концепции, о которой мы говорили (достаточно жесткий бюджет, но при этом мы пытаемся через монетарную политику как-то поддержать реальный сектор), жесткую бюджетную политику – например, индексация пенсий лишь на 4% – можно проводить, когда инфляция 8-10%. Но когда она устойчиво два года на уровне 15% – это уже другое дело. Есть некая точка перегиба, до какого-то момента мы можем говорить бюджетникам и пенсионерам, что их доходы вырастут только на 4%, потому что есть ожидания, что дальше инфляция будет снижаться. Если инфляция не снижается, то придется компенсировать ее за прошлый год и еще за будущий. И там сразу с 4% индексации надо будет перейти не на 5-10%, а, может быть, на все 15%. Потому что придется иметь дело с проблемой прошлого и с проблемой ожиданий. Вы не можете, постоянно сжимая социальные расходы, «экономить» бюджет, в какой-то момент вам придется понести расходы. Население может один год терпеть или два, но не бесконечно, все-таки есть политический цикл", - сказала эксперт.

По ее словам, нельзя сказать, что в России произошла какая-то перестройка. "У нас производители реагируют на инфляцию ростом цен, потому что у них нет мощностей, и фактически население просто оплачивает кризис", - подчеркнула Орлова.