Количество платежных карт в Украине за год сократилось на 11 миллионов штук

Общее количество выпущенных банками платежных карт в обращении в Украине в 2015 году сократилось на 11,244 млн штук – до 59,307 миллиона штук на 1 января 2016 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, в том числе количество активных платежных карт, по которым проводились расходные операции за последние 3 месяца, за год сократилось на 2,205 миллиона штук – до 30,838 миллиона штук.

Количество держателей платежных карт сократилось на 8,591 миллиона - до 43,058 миллиона человек, количество банков - членов карточных платежных систем – на 30 - до 98 учреждений, количество банкоматов – на 3,262 тысячи, до 33,334 тысячи штук, общее количество терминалов – на 9,332 тысячи, до 194,478 тысячи штук.

В то же время, выросло количество предприятий торговли и сферы услуг, принимающих платежных карты, на 7,759 тысячи, до 131,264 тысячи учреждений, а также общее количество активных бесконтактных платежных карт - на 0,4 миллиона штук, до 1,5 миллиона штук.

По оценкам НБУ, доля безналичных платежей с использованием платежных карт в прошлом году по объему операций выросла на 6,2% - до 384,8 миллиарда гривень, или 31,2% общего объема операций по платежным картам. По количеству операций доля безналичных расчетов выросла на 9,6% и составила 1,287 миллиарда операций, что составляет 65,5% общего количества.

Также сообщается, что держатели платежных карт преимущественно проводили операции в Украине (98,1%), в то время как за пределами Украины осуществлялось только 1,9% операций.

Среди банков по количеству платежных карт и инфраструктуры их обслуживания по состоянию на 1 января 2016 года лидерами были "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Райффайзен Банк Аваль".

В региональном разрезе по количеству платежных карт и инфраструктуры их обслуживания наибольшие показатели демонстрируют г. Киев, Днепропетровская и Харьковская области.

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Как сообщал УНИАН, сумма операций с использованием платежных карт в Украине в январе-сентябре 2015 года увеличилась на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 865,89 миллиарда гривень.

Сумма операций с использованием платежных карт в Украине за 2014 год увеличилась на 11,24% по сравнению с 2013 годом и составила 1,019 триллиона гривень.