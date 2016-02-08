Вкладчикам банка "Финансы и кредит" обещают возобновить выплаты во второй половине февраля

Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновит массовые выплаты вкладчикам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по общему реестру вкладчиков во второй половине февраля, сообщается на сайте фонда.

Ранее, с 23 декабря 2015 до 3 февраля 2016 года, фонд проводил выплаты вкладчикам банка через "Ощадбанк", "Альфа-Банк" (Украина), банк "Пивденный" и ПУМБ.

Фонд обещает возобновить выплаты после технологического перерыва и обращает внимание вкладчиков, не обратившихся за возмещением до 3 февраля, что в связи с продлением выплат отправлять индивидуальные обращения в фонд не нужно.

Также сообщается, что информацию о точной дате возобновления выплат и банках-агентах фонд обнародует дополнительно на своем сайте.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 декабря принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансы и кредит". Временная администрация Фонда гарантирования работала в банке с 18 сентября на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

В 2015 году НБУ предоставил банку два стабилизационных кредита - на 700 миллионов гривень в феврале и на 750 миллионов гривень в июне этого года, а 19 августа подтвердил выполнение банком "Финансы и кредит" плана капитализации в рамках программы финансового оздоровления.

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Банк "Финансы и кредит" (г. Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка являются компании "Аскания" (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.