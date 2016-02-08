Главы центробанков Франции и Германии предлагают создать Минфин еврозоны

Как отметили чиновники в своей статье в газете Sueddeutsche Zeitung, европейский долговой кризис подорвал доверие к валютному союзу. Существующая денежно-кредитная политика внесла свой вклад в поддержание стабильной экономической ситуации в еврозоне, однако она не может обеспечить устойчивый экономический рост. Требуются другие экономико-политические меры, утверждают авторы статьи.

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Для благосостояния и стабильности еврозоны необходимо возвести три экономических "опоры" - создать решительную программу структурных реформ на национальном уровне, "амбициозный" финансовый и инвестиционный союз, а также усовершенствованную концепцию экономической политики, передает Прайм.

По мнению глав Центробанков, ориентирами могли бы стать, к примеру, "установление эффективного и менее фрагментированного управления в Европе, создание единого для еврозоны министерства финансов, связанного с независимым казначейским советом, а также образование сильного политического органа, находящегося под парламентским контролем".

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Укрепление интеграции выступает как очевидный способ восстановить доверие к еврозоне, добавляют Вайдман и де Гало. Она будет способствовать развитию совместных стратегий для финансирования и осуществления реформ, тем самым обеспечивая рост.