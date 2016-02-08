Беларусь будет реализовывать предложения МВФ, как бы ни было сложно - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко, касаясь развития сотрудничества страны с Международным валютным фондом, заявил: "Если пойдут на поддержку Беларуси, о которой мы запрашивали, - спасибо, не пойдут, значит, не пойдут".

По его словам, как передает БЕЛТА, Беларусь и впредь не будет давать невыполнимых обещаний западным партнерам.

Читайте такжеБеларусь хочет получить кредит от МВФ в 3 миллиарда долларов"Все понимают, если мы сказали - мы сделаем. Если мы не можем, мы не говорим", - подчеркнул президент.

"Но вести переговоры с ними надо с учетом наших позиций, того, что мы также им обещали", - добавил Лукашенко и выразил убежденность, что в МВФ с пониманием отнесутся к такой позиции.

Он подчеркнул, что фонд не вносит Беларуси непонятные и ненужные предложения. "Мы будем реализовывать их предложения, как бы ни было сложно", - резюмировал глава государства.