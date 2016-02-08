Российский банк обвинил хакеров в скачке курса рубля

​​​В компании Group-IB выяснили, что российские хакеры взломали систему безопасности регионального банка и с помощью вируса смогли изменить курс рубля на биржевых торгах более чем на 15%. Речь идет о казанском Энергобанке, сообщает РБК со ссылкой на заявление руководителя отдела расследований и сервиса киберразведки Group-IB Дмитрия Волкова.

"Хакеры использовали вирус под названием Corkow Trojan. В результате атаки банк разместил в феврале 2015 года приказы более чем на 500 миллионов долларов по нерыночному курсу. Действия хакера вызвали очень большую волатильность в течение шести минут, что позволило совершить сделку на покупку долларов по курсу 59,0560 и через 51 секунду продать по курсу 62,3490, говорится в обзоре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вредоносное программное обеспечение, примененное для атаки, способно открывать на компьютере бэкдор (канал удаленного управления) через легитимно выглядящие сайты или файлы и затем принуждать его к выполнению команд хакеров.

Вирус Corkow постоянно обновляется для обхода антивирусных программ. Он проник в 250 тысяч компьютеров по всему миру и заразил более ста финансовых институтов. Во всех банках, где была зафиксирована эта вредоносная программа, был установлен и корректно работал антивирус. При этом вредоносная программа может находиться в сети незамеченной более шести месяцев.

Используя вредоносное программное обеспечение, хакер вызвал серьезные скачки курса доллара. За 14 минут хакер добился аномальной волатильности, что позволило покупать доллар за 55 рублей, а продавать по 62 рубля. До инцидента трейдеры торговались в рыночном диапазоне 60-62 рубля за доллар.

Энергобанк утверждал, что тогда его потери составили 244 миллиона рублей (3,1 миллиона долларов) за счет этих сделок. В свою очередь, доказательств того, что хакеры получили прибыль от этой операции, нет. Позже Московская биржа сообщила, что ее системы не были взломаны в результате этого инцидента. Расследование же Центробанка не установило манипуляций на валютном рынке.

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Подчеркивается, что на волатильности заработали обычные клиенты биржи. "В итоге этой махинации банк понес большой финансовый и репутационный ущерб, поскольку многие игроки на рынке не доверяют версии со взломом и охотно все списывают на ошибку оператора торговой системы", - говорится в обзоре.

Тем не менее Волков заявил, что Энергобанк может взыскать свои потери с тех, кто ответственен за проникновение вредоносного обеспечения в торговую систему.

"Однако эти лица нужно еще установить", - говорит он.

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Подчеркивается, что в августе 2015 года произошел другой важный инцидент с использованием расчетной системы, объединяющей около 250 банков и позволяющей снимать средства с карт Visa и MasterCard по выгодным тарифам. Тогда через банкоматы одного из участников этой расчетной системы было выдано несколько сотен миллионов рублей, которые, как выяснилось позже, были результатом хакерской атаки с использование все того же трояна Corkow.