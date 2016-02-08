Годовая инфляция в Украине замедлилась до 40%

Инфляция в Украине в январе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2015 года, ускорилась до 0,9% с 0,7%, зафиксированных в декабре к ноябрю.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к январю 2015 года, инфляция в январе 2016 года замедлилась до 40,3% с 43,3%, зафиксированных месяцем ранее.

Согласно приведенным данным, в январе по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали водоснабжение – на 12,1%, фрукты – на 9,6% и овощи – на 9,1%.

В годовом выражении больше всего выросли цены на природный газ – в 2,7 раза, горячую воду и отопление – на 77,7%, сахар – на 67,3%.

Наибольшее снижение цен в январе к декабрю зафиксировано на одежду – на 4,5%, обувь – на 4,1%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 1,9%.

В годовом выражении снижение цен не зафиксировано ни на одну из групп потребительских товаров и услуг.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) ускорилась до 43,3% по сравнению с инфляцией на уровне 24,9% в 2014 году, достигнув максимального значения за последние 20 лет.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%.

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Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 гривни за доллар.