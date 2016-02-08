Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,87 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2587,7397 (8 февраля – 2591,2994)

100 EUR – 2872,6498 (8 февраля – 2902,7736)

10 RUR – 3,3668 (8 февраля – 3,3505)

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,89/25,97 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8230/28,9120 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3320/0,3340 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8774 гривни/доллар, к этому часу было заключено 506 сделок на сумму 327,31 миллиона долларов.