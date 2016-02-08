В Украине в январе зафиксирована нулевая базовая инфляция

В Украине в январе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2015 года, зафиксирован нулевой уровень базовой инфляции - показателя роста потребительских цен без учета их краткосрочных неравномерных изменений под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к январю 2015 года, базовая инфляция в январе 2016 года составила 31,3%.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2015 года, ускорилась до 0,9% с 0,7%, зафиксированных в декабре к ноябрю.

В годовом выражении, к январю 2015 года, инфляция в январе 2016 года замедлилась до 40,3% с 43,3%, зафиксированных месяцем ранее.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%.

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Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 гривни за доллар.