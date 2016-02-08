Биржи Европы и Америки упали на 2-3%

Индексы лондонской, парижской и франкфуртской бирж упали приблизительно на 3%, передает Русская служба ВВС.

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В Соединенных Штатах торговый день начался также с падения - индекс Nasdaq Composite опустился на 2,5%, достигнув минимального уровня октября 2014 года.

Падение промышленного индекса Dow Jones было почти таким же резким - более чем на 2%.