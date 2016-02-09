Новый риск для российского капитала: банки Швейцарии начали проверку клиентов из РФ

Крупнейший швейцарский банк UBS начал проверку, выполняют ли его российские клиенты закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК), рассказал «Ведомостям» банкир, специализирующийся на private banking.

По его словам, менеджеры банка обзванивают российских клиентов и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о КИК. Пока банк еще не ввел официальных требований, но сделает это в скором времени, нужно готовиться. Один из клиентов UBS признался, что у него была беседа на эту тему с менеджером банка. «На вопрос, что будет, если я не смогу предоставить такое уведомление, менеджер ответил, что стандарты в UBS очень высокие, банк исполняет закон, поэтому с незаконопослушными клиентами они не могут работать», – рассказал он. Клиенты получали такие письма, подтвердил сотрудник UBS, чтобы они знали о налоговых рисках.

Читайте такжеСоветник Путина: Промышленность России стала работать себе в убытокТакие же уведомления с начала 2016 г. получают клиенты Credit Suisse и швейцарского подразделения Rothschild Group, рассказывает налоговый консультант аудиторской компании: банк требует от клиентов отчитаться, что «они соблюдают требования закона и у них нет претензий от налоговых органов».

Представители Credit Suisse и UBS отказались от комментариев. Банк «не обсуждает вопросы, связанные с клиентами», объясняет представитель Credit Suisse. Представитель Rothschild Group не ответил на запрос «Ведомостей».

Закрыть счета пока могут только швейцарские банки, говорит налоговый консультант: у Швейцарии самые жесткие требования по комплайенсу. Кроме того, с сентября 2015 г. в стране ввели уголовную ответственность за содействие в налоговых преступлениях не только на территории Швейцарии, но и по всему миру. Это касается любых, а не только российских клиентов, продолжает он. Нередко банки запрашивают подтверждение налогового советника, что клиент платит налоги, говорит партнер PwC Екатерина Лазорина.

Раскрывать информацию о том, уведомили ли компании о своих КИК, уже с 2016 г., возможно, придется в Великобритании и Нидерландах, если будут приняты соответствующие поправки в законодательство этих стран. Мера поможет налоговым органам выявлять тех, кто скрывает свои активы.