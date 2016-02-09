В России крупнейший турецкий банк выставлен на продажу

Ухудшение российско-турецких отношений заставляет турецких владельцев российских банков задумываться о сокращении присутствия или даже уходе с рынка, сообщает Коммерсант.

"Крупнейший банк с турецким капиталом в РФ - Кредит Европа банк - выставлен на продажу. Пока это первая ласточка, но в условиях непростой политической конъюнктуры и стагнации экономики его примеру могут последовать и другие компании с турецким капиталом, причем не только в банковской сфере", - говорится в сообщении.

О том, что Кредит Европа банк выставлен на продажу, сообщило несколько источников на банковском рынке.

"Поиск покупателя начался в середине января,поиском занимается специально отобранный для этого инвестбанк - Morgan Stanley", - отмечается в статье.

Предварительно обсуждается продажа банка с небольшим дисконтом к капиталу (он составлял 18,9 миллиарда рублей по МСФО на конец первого полугодия 2015 года, или 20,8 миллиарда рублей по РСБУ на 1 января 2016 года - 250 миллионов долларов). Причина продажи банка - ухудшение российско-турецких отношений в конце 2015 года, наложившееся на общую экономическую стагнацию в России. В Morgan Stanley от комментариев отказались. В Кредит Европа банке не обсуждают действия акционеров банка. Сами акционеры в лице головной компании Credit Europe Bank NV на запрос издания также не ответили.

Кредит Европа банк - крупнейший по объему бизнеса в России банк с турецким капиталом. 99,9% акций банка принадлежит Credit Europe Bank NV (Голландия), конечным бенефициаром которой является гражданин Турции Хюсню Мустафа Озйегин. Банк работает в России с 1994 года - тогда подконтрольная ему международная финансовая группа FIBA (включает и голландский банк) открыла в России свое представительство под названием Финансбанк. Переименован в Кредит Европа банк в 2007 году.

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Отношения Москвы и Анкары вошли в фазу острого кризиса после того, как 24 ноября 2015 года турецкая авиация сбила российский бомбардировщик Су-24 из-за нарушения воздушного пространства Турции. Результатом стало введение Россией санкций в отношении Турции, в частности запрет импорта турецких овощей и фруктов. В свою очередь, Анкара заявила о готовности ввести ответные меры в отношении России.