У Яресько приступили к формированию госбюджета на 2017 год

Министерство финансов Украины начинает формировать проект государственного бюджета на 2017 год и процесс 3-летнего бюджетирования.

Об этом сообщается на странице Министерства финансов Украины в социальной сети Facebook со ссылкой на выступление министра финансов Наталии Яресько в эфире телеканала ICTV.

"Мы уже начинаем формировать скелет бюджета на 2017 год и начинаем процесс 3-летнего бюджетирования. Это будет очень трудно, но это очень важный шаг", - сказала Яресько.

По словам министра, также начинается процесс бюджетирования с "первой гривни".

"То есть, при составлении бюджета на 2017 год мы будем анализировать каждую статью расходов. Мы не хотим сидеть до четырех утра, принимая бюджет. Мы хотим, чтобы в этом году бюджетный процесс выглядел иначе, чем годом ранее", - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в ночь на 25 декабря приняла госбюджет на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами в 595 миллиардов гривень, что несколько ниже первоначально заложенного показателя в 601 миллиард гривень. Бюджет пересчитывался несколько раз – с учетом принятых накануне изменений в налоговое законодательство.

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Впоследствии министр финансов Наталия Яресько заявляла, что ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд не имеет каких-либо замечаний к утвержденному госбюджету.