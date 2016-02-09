В России обеспокоились беспрецедентным снижением зарплат

Министр труда России Максим Топилин во вторник, 9 февраля, в ходе встречи с Ассоциацией европейского бизнеса высказал обеспокоенность ситуацией с заработными платами в РФ, передает РИА "Новости".

"Больше всего сегодня беспокоит ситуация с тем, что у нас снизились реальные заработные платы — примерно на 9,5 процента", — сказал министр. Он отметил, что во время прошлых кризисов не было такого снижения.

Читайте такжеСоветник Путина: Промышленность России стала работать себе в убытокОтвечая на заявление одного из членов Ассоциации европейского бизнеса о том, что при падении реальных зарплат, во многих компаниях зарплаты растут, Топилин заметил, что в условиях кризиса "сами компании должны искать этот оптимум".

"Нужно все время в переговорах эту позицию находить, это - вопрос работодателей и работников на каждом конкретном предприятии. Понятно, что, наверное, сейчас ресурсы и организаций, и компаний ограничены, и сложно говорить о том, чтобы вывести на рост реальной заработной платы, но все равно надо к этому стремиться", — заявил министр.

При этом он подчеркнул, что в России пока спокойная ситуация на рынке труда. "Пока безработица не такая высокая", — заявил Топилин.

"У нас порядка 2 миллионов человек практически постоянно в течение 9-10 года находились в режиме неполной занятости… Сегодня это всего чуть более 200 тыс. человек, которые работают в режимах неполной занятости", — добавил он.

По его словам, Минтруда РФ ожидает, что безработица в стране не превысит 6% за год.