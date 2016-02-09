МВФ предлагает ужесточить режим упрощенного налогообложения в Украине

Международный валютный фонд считает необходимым ужесточить режим упрощенного налогообложения, пересмотреть критерии для субъектов предпринимательства, имеющих право на упрощенную систему налогообложения, а также исключить из перечня "упрощенцев" плательщиков налога на добавленную стоимость и юридических лиц.

Об этом говорится в отчете технической миссии МВФ, работавшей в Украине летом 2015 года, опубликованном на сайте организации.

"Упрощенная система налогообложения должна быть лишена льготной составляющей. Для этого нужно исключить из нее юридических лиц и плательщиков НДС. Должно быть установлено единое предельное значение НДС и единого налога", - говорится в отчете МВФ.

При этом специалисты Фонда подчеркивают, что небольшой размер единого налога следует сохранить только для частных предпринимателей с низкими доходами, которые на текущий момент входят в первую группу упрощенцев.

В Фонде убеждены, что ужесточение правил для "упрощенцев" сделает невозможным опосредованное уклонение от уплаты налогов, когда работодатель заключает договора со своими нанятыми сотрудниками, оформившими статус частных предпринимателей. Искоренение такой практики, как отмечают в отчете Фонда, станет еще одним шагом к детенизации доходов компаний и граждан. Это, в конечном счете, позволит сбалансировать доходы и расходы бюджета в части сбора единого социального взноса как основного налога на зарплату в Украине.

В Фонде напомнили, что в Украине ставка ЕСВ снижена - до 22% с почти 40%.

"Если ничего не будет сделано (в части компенсаторных платежей - УНИАН), бюджет 2016 года потеряет доходы в размере 4,5% ВВП, - говорится в отчете Фонда. - Перенос налогового бремени не может ставить под угрозу целостность госфинансов, а потери поступлений должны быть компенсированы из надежных источников".

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 2011 года действует упрощенная система налогообложения для малого и среднего бизнеса, позволяющая платить в бюджет единый налог. Условием применения норм упрощенного налогообложения является доход от предпринимательской деятельности. Порог такого дохода до 2015 года составлял 20 миллионов гривень, однако с 2016 года он снижен до 5 миллионов гривень.

Украинские предприниматели, использующие упрощенную систему налогообложения и уплачивающие единый налог, в 2015 году перечислили в бюджет 10,9 миллиарда гривень.

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В данный момент в Украине действует 4 группы "упрощенцев". Эта норма является компромиссом между правительством и парламентом, достигнутым в конце 2015 года после длительных и жарких дебатов о будущем налоговой системы и налоговой реформы в Украине. В ходе дискуссий Минфин предлагал изменить существующие правила и оставить три группы плательщиков единого налога вместо действующих 4. К 1 группе Минфин предлагал относить предпринимателей, которые не используют труд наемных работников и осуществляют исключительно торговлю на рынках или предоставляют бытовые услуги населению и объем дохода которых не превышает 300 тысяч гривень. Во вторую группу "упрощенцев" Минфин предлагал включать предпринимателей с доходом от 1,5 миллиона гривень до 2 миллиона гривень. Им было бы запрещено продавать подакцизную продукцию, заниматься игровым бизнесом. Обязательным было бы использование кассовых аппаратов. Третья группа "упрощенцев" предлагалась для аграриев.

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Предложения Минфина не нашли поддержки в парламенте. В то же время, правительство и Верховная Рада договорились, что налоговая реформа будет в любом случае продолжена и окончательно реализована в течение 2016 года. Ее основные черты, как подчеркивали в Минфине, должны быть проговорены и обсуждены с широким привлечением общественности до конца первого полугодия 2016 года.