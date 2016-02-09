Среднегодовой курс официальной гривни составил 21,84 за доллар

Среднегодовой официальный курс национальной валюты Украины по отношению к доллару США по итогам 2015 года составил 21,84 гривни/доллар, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, по среднегодовому курсу гривня в 2015 году по отношению к доллару США подешевела на 9,96 гривни, или в 1,8 раза по сравнению со среднегодовым показателем предыдущего года на уровне 11,89 гривни/доллар.

НБУ напомнил, что официальный курс гривни к доллару США на конец 2015 года составил 24,00 гривни/доллар, и таким образом по итоговому курсу гривня в прошлом году подешевела на 8,24 гривни, или в 1,5 раза, по сравнению с итоговым показателем предыдущего года на уровне 15,77 гривни/доллар.

Также сообщается, что среднегодовой официальный курс гривни к евро за 2015 год составил 24,23 гривни/доллар, то есть, по отношению к евро гривня по среднегодовому курсу подешевела на 8,51 гривни, или в 1,5 раза.

Итоговый официальный курс гривни к евро в 2015 год составил 26,22 гривни/доллар, и по отношению к евро гривня по итоговому курсу подешевела на 6,99 гривни, или в 1,4 раза.

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Как сообщал УНИАН, украинская гривня в феврале 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар. После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21,5-23,5 гривни/доллар и удерживалась в этом коридоре более 9 месяцев.

В 2015 году при составлении государственного бюджета правительство рассчитывало удержать курс гривни к доллару на уровне 17 гривни/доллар, однако впоследствии при корректировке годовой сметы среднегодовой курс был понижен до уровня 21,7 гривни/доллар.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает курс гривни около 24,1 гривни за доллар.

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В понедельник, 8 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,89/25,97 гривни/доллар. Средневзвешенный курс гривни на межбанке по данным НБУ к этому часу составил 25,8774 гривни/доллар.