МВФ предлагает новый механизм налогообложения доходов в Украине

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд - рекомендует властям рассмотреть возможность введения в рамках налоговой реформы прогрессивной шкалы налогообложения доходов граждан вместо ныне действующей плоской шкалы.

Об этом говорится в отчете Фонда, опубликованном на сайте организации.

"Рекомендуем не преувеличивать пользы от упрощенной системы налогообложения путем введения плоской шкалы налога и предлагаем сохранить прогрессивную структуру НДФЛ", - говорится в отчете Фонда.

В МВФ привели пример Словакии, которая считается наиболее прогрессивной с точки зрения налоговых изменений, начатых в начале 2000-х годов.

"Словакия, которая стала примером государств с единой ставкой налогов, вернулась к прогрессивной шкале налогообложения доходов граждан в 2013 году, - говорится в отчете Фонда. - Налог с единой ставкой привел к улучшению экономических показателей в период после 2004 года, однако низкие размеры налоговых поступлений вынудили правительство отказаться от этой практики".

Читайте такжеУ Яресько приступили к формированию госбюджета на 2017 год

Как сообщал УНИАН, до января 2016 года в Украине ставка налога на доходы физлиц составляла 15% с повышением до 20% в зависимости от уровня доходов. В декабре 2015 года Кабинет министров Украины в рамках проведения налоговой реформы предложил Верховной Раде установить ставку налога на прибыль и налога на доходы физических лиц в 2016 году на уровне 18%, в 2017 году – на уровне 17%. При этом Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики сделал встречное предложение: снизить базовую ставку налога на прибыль до 15%, а налога доходы физических лиц до 10%.

В результате в конце декабря парламент принял норму об установлении НДФЛ в 2016 году на уровне 18%.