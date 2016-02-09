Данные Госстата подтверждают прогноз Нацбанка по инфляции в 2016 году на уровне 12%

Опубликованные Государственной службой статистики Украины данные показателей инфляции в январе близки к оценкам Национального банка Украины и соответствуют прогнозируемому замедлению инфляции до 12% в 2016 году, говорится в комментарии на сайте НБУ.

Регулятор напомнил, что в январе 2016 года потребительская инфляция составила 0,9% по сравнению с декабрем 2015 года. В годовом измерении она замедлилась до 40,3% по сравнению с 43,3% месяцем ранее.

"Основное отклонение от ожидаемых значений наблюдалось по показателю базовой инфляции. В январе уровень базовой инфляции не изменился по сравнению с декабрем 2015 года, тогда как Национальный банк ожидал его роста на 0,7%", - отмечается в сообщении.

Регулятор объясняет разницу большим, чем ожидалось, снижением цен на одежду и, что компенсировало ожидаемое умеренное повышение цен на другие составляющие базовой инфляции.

При этом НБУ отметил, что уровень небазовой инфляции (1,8%) был близок к оценкам Национального банка.

По оценкам НБУ, этот уровень был обеспечен подорожанием сырых продуктов питания на 3,5% по сравнению с декабрем.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2015 года, ускорилась до 0,9% с 0,7%, зафиксированных в декабре к ноябрю. В годовом выражении, к январю 2015 года, инфляция в январе 2016 года замедлилась до 40,3% с 43,3%, зафиксированных месяцем ранее.

В Украине в январе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2015 года, зафиксирован нулевой уровень базовой инфляции - показателя роста потребительских цен без учета их краткосрочных неравномерных изменений под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.

Инфляция в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) ускорилась до 43,3% по сравнению с инфляцией на уровне 24,9% в 2014 году, достигнув максимального значения за последние 20 лет.

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