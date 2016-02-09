МВФ выступает за повышение ставки НДС для компенсации снижения единого соцвзноса

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд рекомендует властям страны рассмотреть возможность упразднения спецрежима налогообложения для аграриев, увеличения ставок налога на добавленную стоимость и налога на прибыль для компенсации потерь, которые может понести бюджет в связи с понижением ставки единого социального взноса до 22% с 40%.

Об этом говорится в отчете Фонда, опубликованном на сайте организации.

В МВФ предлагают оставить ЕСВ как налог на зарплату, и не отказываться от его администрирования. В то же время в Фонде считают слишком низкой действующую ставку в 22%. По их расчетам, она должна быть не ниже 28%.

"Компенсировать снижение ставки ЕСВ рекомендуем путем повышения ставки НДС до 21% с 20%, упразднения льготного НДС для лекарственных средств (сейчас эта ставка составляет 7% - УНИАН), упразднения спецрежима налогообложения для аграриев, повышения ставки акцизного налога, налога на прибыль предприятий до 20% с 18%, а также путем введения прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц по ставке 25% для доходов свыше 15 тысяч гривень", - говорится в отчете.

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Ранее МВФ призвал исключить юрлиц и плательщиков НДС из перечня субъектов предпринимательства, имеющих право на упрощенное налогообложение.