МВФ рекомендует Украине ослабить банковскую тайну

Об этом говорится в отчете Фонда, опубликованном на сайте организации.

По мнению аналитиков Фонда, Государственная фискальная служба, призванная вести учет и контроль налоговых выплат, очень ограничена в своих действиях в части контроля за банковскими операциями, в том числе операциями по обналичиванию средств, что является прямым уклонением от уплаты налогов.

«ГФС, из-за суровости законодательства о банковской тайне, может лишь получить банковские выписки, и те - по предписанию суда. При этом получаемая информация сводится, как правило, к информации об остатках на счете, - говорится в отчете. - Для того, чтобы сделать реальные шаги по борьбе с неформальным сектором (теневым сектором экономики - УНИАН), необходимо смягчить законодательство о банковской тайне. Например, сделать так, чтобы для получения информации достаточно было только соответствующего решения Национального банка».

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