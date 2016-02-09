Morgan Stanley более чем вдвое ухудшил прогноз падения ВВП России

Инвестбанк Morgan Stanley сделал свой "медвежий" сценарий для России базовым и теперь ожидает снижения ВВП в 2016 году на 2,1 процента вместо 0,8 процента в прежнем прогнозе и более скромного роста экономики в 2017 году - 0,9 процента по сравнению с ожидавшимися ранее 1,7 процента.

Ухудшение прогнозов связано с пересмотром цен на нефть. Банк понизил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals до $35 за баррель в 2016 году и до $39 - в 2017 с прежних $50 и $56 соответственно, сообщает Рейтер.

Более низкие нефтяные цены потребуют более жесткой фискальной и денежно-кредитной политики.

Рубль продолжит следовать за нефтью в режиме реального времени, а власти будут придерживаться той же политики плавающего курса, что и в прошлом году, полагает экономист Morgan Stanley Алина Слюсарчук.

По прогнозу банка, в 2016 году профицит текущего счета РФ сократится до $41,0 миллиарда, или 3,8 процента ВВП, при этом отток капитала снизится до $35-45 миллиардов.

Ослабление рубля увеличивает инфляционное давление в экономике, поэтому аналитики повысили среднегодовой прогноз инфляции в РФ до 9,5 процента в этом году с 8,5 процента ранее.

"Теперь мы ожидаем, что ЦБ удержит ставку неизменной в первом-третьем кварталах 2016 года и понизит ее на 50 базисных пунктов в четвертом квартале 2016 года", - говорится в обзоре.

ЦБР в январе-июле 2015 года понизил ключевую ставку на 600 базисных пунктов до 11 процентов годовых и с августа удерживает ее на этом уровне, ссылаясь на возросшие инфляционные риски.

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В 2017 году, по прогнозу Morgan Stanley, цены на нефть немного восстановятся и курс рубля укрепится, что будет способствовать замедлению инфляции до 6,7 процента к концу года.

Это позволит более решительно смягчать денежно-кредитную политику - на 300 базисных пунктов по уровню ключевой ставки, в результате чего она достигнет 7,50 процента к концу 2017 года.

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При нефти $35 за баррель в 2016 году, если не будут приняты никакие меры, потери нефтегазовых доходов бюджета могут достигать 1,8 триллиона рублей, а дефицит казны достигнет 5,5 процента ВВП, говорится в обзоре банка.