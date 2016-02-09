Яресько: в случае смены правительства МВФ сделает паузу в кредитовании Украины

Международный валютный фонд как ключевой кредитор Украины, вероятнее всего, займет выжидательную позицию в отношении Украины, в случае, если ситуация в стране приведет к досрочным выборам и смене правительства.

Об этом в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV сказала министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Очевидно, МВФ будет ждать, когда появится исполнительная власть, какой будет эта власть и готова ли будет эта власть работать на тех условиях, на которых нам уже дали 6,7 млрд долл.», - сказала Яресько.

Она подчеркнула, что сотрудничество с МВФ для Украины крайне важно. «Нет других кредиторов, которые готовы давать долгие кредиты под льготные ставки. Нет других организаций, которые готовы вложить за 4 года 17,5 млрд долл. И нет других организаций, которые являются оценочными для других инвесторов», - сказала Яресько.

При этом она обратила внимание, что весь бюджет в стране расписан, и средств на проведение выборов, к примеру, в бюджете нет.

«Средств на выборы в бюджете нет. Надо будет их найти (в случае, если будет принято решение о выборах - УНИАН), изменить и что-то недофинансировать», - сказала министр.

В то же время, Яресько сказала, что не видит пока кризиса власти в стране и кризиса внутри правительства. «Я не вижу кризиса внутри правительства. Мы готовы к работе. Мы пришли 14 месяцев назад бороться за эту страну. Сделали ли мы достаточно? Ни я, ни вы не скажите, что этого достаточно, - сказала министр. - За эти 14 месяцев мы наполнили бюджет, мы вовремя сделали все платежи и профинансировали расходы, включая пенсии. Смогли заплатить по всем расходам на оборону и безопасность. При этом мы наполовину уменьшили количество налогов, смогли уйти от дефолта. Мы сэкономили деньги и в этом году, и в следующие годы. Я работаю в команде, мы эффективно боремся с проблемами».

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Как сообщал УНИАН, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

На текущий момент Украина и МВФ согласовывают доклад о ходе реформ и меморандум о втором пересмотре программы и дальнейших действиях сторон, который рассмотрит Совет директоров фонда. Стороны обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Совета директоров еще не принял решение о получении третьего транша кредита в объеме 1,7 млрд долл. Получение этих средств является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.

Одним из факторов, приостановивших работу по меморандуму, стали разговоры о возможной отставке правительства. Вопрос отставки правительства обсуждается с начала года в связи с заявлениями сразу нескольких министров об отставке. В частности, заявления сделали министр агрополитики и продовольствия Алексей Павленко, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, министр здравоохранения Александр Квиташвили, а также глава Минэкономразвития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Отставка Абромавичуса вызвала наиболее острую реакцию в деловых кругах и дипломатическом сообществе. Обеспокоенность отставкой выразили послы 9 стран, включая страны «Большой семерки», представители МВФ и Госдепартамента США.

Вместе с тем, 4 февраля в ходе внеочередного заседания правительства, Павленко, Пивоварский и Квиташвили отозвали свои заявления. Абромавичус сказал, что решения об уходе из правительства менять не будет.