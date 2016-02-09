МВФ рекомендует индексировать налог на прибыль на показатель инфляции

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд в рамках представления рекомендаций по налоговой реформе предложил индексировать налог на прибыль предприятий на показатель инфляции.

Об этом говорится в отчете организации, опубликованном на сайте.

"Рекомендуем предусмотреть в налоге на прибыль предприятий механизм индексации с учетом инфляции всех сумм, определенных в гривнях, а также гармонизировать сроки осуществления платежей налога по всем группам налогоплательщиков, - говорится в отчете. - Если индексацию на уровень инфляции не применять, то стоит рассмотреть возможность корректировки базы налогообложения по налогу на прибыль".

Кроме того, Фонд предлагает налогоплательщикам, подающим консолидированную отчетность, отдельно отчитываться по налогу на прибыль, а властям - ограничить возможность использования спецрежима по налогу на прибыль для институтов совместного инвестирования с одновременным введением налога на годовой доход, распределяемый между инвесторами. Такой налог также должен индексироваться на показатель инфляции.

"Рекомендуем также ликвидировать спецрежим уплаты налога на прибыль для предприятий с оборотом до 20 миллионов гривень и упразднить мораторий на проверки таких предприятий, установленный на 2016 год, - говорится в отчете. - А кроме того, предлагаем ввести налогообложение хозяйственных операций неприбыльных организаций, за исключением случаев, когда размер таких операций ничтожно мал".

На текущий момент, ставка налога на прибыль предприятий в Украине составляет 18%.

Ранее МВФ предложил увеличить НДС до 21% с 20% с целью компенсировать потери от снижения ставки ЕСВ как налога на фонд зарплат.