Доходы сводного бюджета за январь составили почти 35 миллиардов гривень

Доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за январь 2016 года составили 34,7 млрд грн, что на 8,7 млрд грн, или на 33,6%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, с учетом перечислений в соответствии с Бюджетным кодексом, доходы государственного бюджета за указанный период составили 26,9 млрд грн. В местные бюджеты поступило 7,7 млрд грн, поступления в общий фонд госбюджета составили 26,9 млрд грн, что обеспечило выполнение индикативных показателей Министерства финансов на 117,8%.

В разрезе основных платежей в январе 2016 года прирост к соответствующему периоду 2015 года обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - на 39,9%, налога на добавленную стоимость с произведенных в территории Украины товаров (сальдо) - на 64,9%, налога и сбора на доходы физических лиц - в 2,3 раза, акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - на 70,8%, рентной платы за пользование недрами - на 77,2%, ввозной пошлины - на 47,2%, сбора на социально-экономическую компенсацию риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения - на 48,2%, части чистой прибыли (дохода), изымаемой в госбюджет, в 3,3 раза.

По данным ГФС, с начала года плательщикам налогов на счета возмещено 7,9 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 10,4 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за 2015 год составили 587,1 млрд грн, что на 162 млрд грн, или на 38,1%, больше, чем за 2014 год.