Активы Нацбанка за год выросли на 62% – до 1 триллиона гривень

Активы Национального банка Украины в 2015 году по сравнению с 2014 годом выросли на 385,311 млрд грн, или на 61,8%, – до 1,009 трлн грн, сообщается на сайте регулятора.

Согласно приведенным данным, в структуре активов наибольший рост произошел по статьям «денежные средства и депозиты» - в 9,5 раза до 165,296 млрд грн, «прочая дебиторская задолженность» - в 3,6 раза до 114,402 млрд грн, «ценные бумаги, кроме акций» - на 37,5% до 575,586 млрд грн.

В структуре пассивов наибольший рост произошел по статьям «депозиты» - в 3 раза до 324,213 млрд грн, «ценные бумаги, кроме акций» - в 4,6 раза до 89,845 млрд грн, «прочая кредиторская задолженность» - в 2 раза до 91,700 млрд грн.

В сообщении отмечается, что отчет составлен по методологии Международного валютного фонда.

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Как сообщал УНИАН, активы НБУ в 2014 году по сравнению с началом года выросли на 159,935 млрд грн, или на 38%, за счет увеличения объема государственных ценных бумаг в портфеле НБУ, роста объема взносов в счет квоты Международного валютного фонда, а также прироста кредитов банкам и другим заемщикам.