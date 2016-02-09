Объем госзакупок в прошлом году составил 112 миллиардов гривень

Фактический объем государственных закупок в Украине в 2015 году составил 112,1 млрд грн.

Соответствующая информация опубликована на сайте Государственной службы статистики.

При этом 79,7 млрд грн из общей суммы было уплачено по договорам, заключенным в 2015 году. В частности, товаров было закуплено на 44,5 млрд грн, работ - на 6,8 млрд грн, услуг - на 28,4 млрд грн.

В то же время, общая годовая сумма средств, запланированных заказчиками на проведение закупок, в 2015 году составила 223,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 февраля приняла правки, необходимые для подписания спикером парламента и президентом ранее принятого закона, который предусматривает перевод всех государственных закупок на электронную систему Prozorro.

Парламент 5 декабря 2015 года принял в целом законопроект, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний и с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

Система Prozorro работает в пилотном режиме с февраля 2015 года и обрабатывает чуть более 2% всех госзакупок в стране. На конец 2015 года в системе участвовало более 2200 госкомпаний, которые провели около 37 тыс. тендеров. Общая сумма зарегистрированных тендеров составила около 7 млрд грн. Экономия на конец 2015 года составляла 12% от суммы тендеров, или более 500 млн грн.

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Кроме того, Минэкономразвития совместно с ведущей консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (Pwc) разработает пилотный проект участия украинского бизнеса в государственных закупках стран, заключивших соглашение Всемирной торговой организации о госзакупках (GPA).

Украина в ноябре 2015 года присоединилась к соглашению ВТО о госзакупках. После ратификации договора (ожидается в феврале) украинские компании получат доступ к рынкам госзакупок 45 стран, включая США, Канаду, Тайвань, Израиль, Японию, Южную Корею и другие страны. Общий объем рынка GPA превышает 1,7 трлн долл.