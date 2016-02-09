Гривня закрыла межбанк на отметке 25,90 за доллар

Во вторник, 9 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,85/25,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1220/29,1710 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3380/0,3390 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9445 грн/долл., к этому часу было заключено 542 сделки на сумму 361,79 млн долл.