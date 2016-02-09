"УкрСиббанк" увеличил капитал на 3,3 миллиарда гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, в результате докапитализации международная группа BNP Paribas и Европейский банк реконструкции и развития увеличили уставный капитал «УкрСиббанка» на 3,29 млрд грн.

Ранее в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку банк сообщал, что ЕБРР увеличил свою долю в капитале «УкрСиббанка» до 40% с 15% в результате выкупа акций, в то время как крупнейший акционер банка BNP Paribas Group снизил свою долю до 60% с 85%.

Как сообщал УНИАН, ЕБРР заявил о намерениях сконцентрировать 40% акций «УкрСиббанка» BNP Paribas Group в конце ноября прошлого года.

Согласно решению акционеров, в результате дополнительной эмиссии акций капитал «УкрСиббанка» BNP Paribas Group планировалось увеличить на 4,466 млрд грн, или в 3,5 раза.

ЕБРР получил соответствующие разрешения на увеличение своей доли в капитале «УкрСиббанка» в Антимонопольном комитете Украины 1 декабря 2015 года и в Национальном банке Украины 21 января 2016 года.

«УкрCиббанк» работает на рынке Украины с 1990 года и относится к крупнейшим банкам по объему активов.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2016 года банк взял на себя обязательства по выделению около 12 млрд евро в рамках 355 проектов по всей стране. В 2015 году банк профинансировал в Украине порядка 30 проектов общей стоимостью 1 млрд евро.