Нацбанк до конца осени завершит стресс-тестирование еще 40 банков

Национальный банк Украины планирует завершить стресс-тестирование следующих 40 банков и утвердить планы их докапитализации до конца осени 2016 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на выступление заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой в ходе сегодняшней встречи с руководителями 40 крупнейших банков страны.

«Четвертого февраля было подписано постановление правления Национального банка Украины о начале диагностики следующих 40 банков. Вместе с тем, часть банков будут диагностироваться по состоянию на 1 января, следующие – по состоянию на 1 апреля. Мы планируем закончить диагностику и утвердить планы докапитализации до конца осени 2016 года», - сказала Рожкова.

По ее словам, после проведения диагностики первой двадцатки банков уже есть программы докапитализации первой десятки банков, и решение правления НБУ об их утверждении ожидается в ближайшее время, а программы следующих десяти банков регулятор должен получить до конца марта.

При этом Рожкова обратила внимание на то, что, несмотря на разные сроки проведения диагностики, график докапитализации у банков одинаковый, все банки должны привести капитал к положительным значениям до 1 апреля 2016 года.

Также она сообщила, что регулятор заканчивает работу над новой методикой оценки кредитного риска. «Была проведена совместная работа с участниками рынка, учтены многие замечания и предложения. Мы рассчитываем в течение следующей недели закончить согласование с консультантами и вместе с представителями банковского сектора начать стадию финального обсуждения документа, который планируется принять до конца марта 2016 года», - сказала замглавы НБУ.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в 2015 году начал повторное стресс-тестирование 20 действующих банков из группы крупнейших по активам, в том числе диагностическое обследование первых 10 банков начато с 20 апреля, следующих 10 банков - с 1 июня.

В начале ноября регулятор сообщил, что намерен перенести стресс-тестирование второй двадцатки крупнейших банков Украины в связи с разработкой новых правил оценки банками кредитного риска, которые планирует ввести в действие с 1 апреля 2016 года.