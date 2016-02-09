Последний бюджет Обамы: президент США представил Конгрессу смету на $4 триллиона

Президент США Барак Обама представил во вторник план федеральных расходов на следующий бюджетный год в размере более $4 трлн. Финансовый год начинается 1 октября. Контролируемый республиканцами Конгресс уже дал понять, что будет игнорировать немало новых инициатив Обамы во время его последнего года на посту президента, сообщает «Голос Америки».

В год президентских выборов, чтобы способствовать победе преемника, президент-демократ предлагает программы, которые обязательно понравятся сторонникам возможного кандидата в президенты от Демократической партии, и против которых, вероятно, будет выступать кандидат от Республиканской партии, по крайней мере - частично.

Читайте такжеГосударственный долг США превысил $19 триллионов

Накануне официального опубликования финансового бюджета Обамы на 2017 год Белый дом заявил, что предложение потребует увеличения расходов на борьбу с террористами «Исламского государства» на Ближнем Востоке, введение налога $10 за баррель нефти для финансирования «чистых» транспортных проектов, на новую инициативу по исследованию лечения рака и на большую финансовую помощь для студентов с низким уровнем доходов.

Обама хочет получить $7,5 млрд на борьбу с ИГИЛ - увеличение на 50 процентов, которое включает закупку более чем 45 тысяч «умных бомб» с GPS наведением.

Бюджет вновь предусматривает увеличение хронического дефицита бюджета страны до уровня выше полтриллиона долларов после того, как он снизился до $439 млрд прошлого года. Дефицит бюджета сокращался в течение всех семи лет президентства Обамы, после достижения $1,4 трлн в течение его первого года на посту президента на фоне наиболее резкого спада экономики страны со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Налог на нефть предлагается Обамой в период очень низких цен на нефть на мировом рынке - около $30 за баррель.

Контролируемый республиканцами Конгресс постоянно отклоняет новые налоги на нефть, так же, как они отвергали и последние планы госрасходов Обамы, в том числе - призывы в предыдущие годы повысить налоги для богатых американцев и ввести новые сборы с крупных банков.