Нацбанк снова опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2594.4535 (9 февраля – 2587.7397)

100 EUR – 2915.1280 (9 февраля – 2872.6498)

10 RUR – 3.2975 (9 февраля – 3.3668)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 9 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,85/25,90 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1220/29,1710 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3380/0,3390 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9445 грн/долл., к этому часу было заключено 542 сделки на сумму 361,79 млн долл.