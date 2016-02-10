Расходы россиян впервые за 17 лет превысили доходы

Согласно данным Росстата и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), впервые с 1998 года разница между доходами и расходами россиян стала отрицательной, составив 420 млрд руб. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, основными причинами отрицательного баланса являются: увеличение трат на сбережение, сокращение трат на товары и услуги, а также быстрое погашение домохозяйствами кредитов. «Коммерсантъ» отмечает, что произошло самое заметное за последние три года снижение доли расходов на товары и услуги — сразу на 4% до 71,3%.

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Чистое погашение банковских долгов граждан без учета выплат процентов составило 5,7 млрд руб., что в балансе Росстата фактически означает увеличение сбережений. Объем покупки валюты, во многом из-за резкого сокращения рублевых ресурсов на руках у населения, сократился более чем втрое — до $12 млрд ($40,7 млрд в 2014 году).

Именно в декабре 2015 года население существенно сократило покупку товаров: в декабре 2014 года на эти цели ушло 52,4% доходов, в декабре прошлого года — уже 45,6%. Остатки наличных денег в накоплениях населения составляли год назад 21% от всех накоплений, а в 2015 — всего 16,7%.