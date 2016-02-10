НБУ впервые выводит банк с рынка из-за непрозрачности структуры его собственности

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении небольшого банка «ТК Кредит» к категории неплатежеспособных, впервые приняв решение о выведении банка с рынка из-за непрозрачности структуры его собственности.

Как сообщается на сайте регулятора, с середины 2014 года НБУ неоднократно обращал внимание банка на несоответствие структуры его собственности требованиям в части прозрачности, однако банк игнорировал эти требования и не подавал запрашиваемых документов, а владельцы банка не приняли необходимых мер для приведения структуры в соответствие с требованиями законодательства.

По оценкам НБУ, 98,9% вкладчиков банка получат возмещение через Фонд гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме, который оценивается на уровне около 0,6 млн грн.

Регулятор напомнил, что до конца 2015 года все украинские банки должны были предоставить информацию в подтверждение прозрачности структуры собственности, иначе эти банки будут выведены с рынка.

Также НБУ напомнил, что планирует завершить процесс обеспечения прозрачности структуры собственности украинских банков к концу первого квартала 2016 года.

Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов.

В октябре прошлого года НБУ обнародовал перечень из 48 банков с непрозрачной структурой собственности, обязав эти банки предоставить пакеты документов о реальных собственниках и контролерах в рамках вступившего в действие в марте Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц».

По оценкам НБУ, раскрытие реальных собственников украинских банков поможет Фонду гарантирования вкладов физлиц и правоохранительным органам определить ответчиков по искам к банкам и привлечь их к ответственности за доведение банка до банкротства.

Впоследствии НБУ сообщал о ряде банков, которые урегулировали вопрос прозрачности структуры собственности, в связи с чем регулятор исключил их из перечня «непрозрачных» банков. Согласно данным на сайте НБУ, в списке банков, с которыми продолжается работа по легализации структуры собственности, еще порядка 30 финучреждений.