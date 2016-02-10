Правительство Беларуси из-за обвала цен на нефть разработало пакет неотложных мер

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что экономика страны переживает тяжелые времена, передает БелаПан.

"Еще два месяца назад мы имели один прогноз, основанный на экспертных оценках международных финансовых институтов, — это 50 долларов США за баррель нефти. Сейчас ситуация резко изменилась, и мы имеем около 30 долларов США за баррель, — сказал Кобяков. — Никто не может с высокой степенью вероятности сказать, как будет себя вести внешняя рыночная стихия. Но мы должны быть готовы к худшему сценарию".

Читайте такжеРоссия больше не крупный поставщик - лидером поставок нефтепродуктов в Украину стала БеларусьВ этих условиях, отметил премьер-министр, правительство выработало пакет неотложных антикризисных мер. "Подготовлено сразу семь проектов указов главы государства и постановлений правительства, направленных на обеспечение экономической безопасности страны, мобилизацию ресурсов, повышение оперативности и комплексности принятия решений на всех уровнях управления, повышение конкурентоспособности экономики, а также консолидацию бюджета", — заявил Кобяков.

Предусматривается "четкое разделение зон ответственности по валютным обязательствам, эффективности управления активами государственных предприятий". Определены задачи, ориентирующие на "диверсификацию экспорта, привлечение иностранных инвестиций, создание условий для ускоренного развития малого и среднего бизнеса". В качестве системной меры повышения эффективности производственного сектора определено "рациональное импортозамещение".

"Одновременно с мерами по увеличению доходов предусматриваются меры и по сокращению расходов, — сказал Кобяков. — Мы будем серьезно оптимизировать прежде всего не первоочередные капитальные расходы".

По его словам, при сохранении нынешних цен на нефть (около 30 долларов за баррель) и курса доллара к российскому рублю (около 80) среднегодовой курс доллара к белорусскому рублю составит 22,719 рублей.

Первоначально бюджет был рассчитан по курсу около 18.700 рублей за доллар. Основанием служили прогнозы цены на нефть в районе 50 долларов за баррель и курса доллара к российскому рублю возле отметки 63.

На 31 декабря 2015 года официальный курс доллара к рублю составлял 18.569. На 10 февраля он установлен на уровне 21.959. С начала года американская валюта подорожала на 18,3%, российская — на 9,7%, евро — на 21%.