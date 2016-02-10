Результат зависимости от России: курс белорусского рубля упал до исторического минимума

На открытии валютных торгов Белорусской валютно-фондовой биржи в среду, 10 февраля, нацвалюта страны продолжает сдавать позиции к доллару США и евро, передает БелаПан.

Так, курс доллара США вырос на 180 рублей - до 22.139 рубля, а евро прибавил в стоимости сразу 422 рубля и достиг 24.983 рубля.

Российский рубль на открытии торгов, напротив, подешевел к белорусскому — на 0,22 рубля, до 279,95 рубля.

Читайте такжеПравительство Беларуси из-за обвала цен на нефть разработало пакет неотложных мерНакануне, 9 февраля, биржевые курсы доллара и евро обновили исторические максимумы. По данным биржи, курс доллара США вырос на 299 рублей (1,38%) до 21.959 рубля. Курс евро вырос на 421 рубль (1,74%) до 24.561 рубля. Российский рубль снизился к белорусскому на 1,60 рубля (0,57%) до 280,17 рубля.

При подготовке бюджета Беларуси на 2016 год был заложен среднегодовой курс доллара 18.700 рубля. При курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 40%, а доли доллара США и евро — 30% каждая.