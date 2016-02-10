Германия призвала Украину найти компромисс с РФ по "долгу Януковича" - Bloomberg

Германия, выступающая посредником в споре между Украиной и Россией по вопросу уплаты долга в 3 млрд долл., выданного правительству Януковича в декабре 2013 года и попавшего под мораторий на выплаты в декабре 2015 года, предложила Украине найти компромисс и выйти с новым предложением к России.

Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на источники, близкие к переговорам двух стран.

«Германия просит Украину сделать России новое предложение о том, как разрешить спор на 3 млрд долл., - говорится в сообщении Bloomberg. - Минфин ФРГ призывает Украину найти компромисс. Предыдущие предложения по урегулированию спора, высказанные Киевом, оказались неприемлемы для Москвы, поскольку содержали условия хуже тех, что были в свое время предложены частным кредиторам, согласившимся на реструктуризацию долгов общим объемом 15 млрд долл.».

Как подчеркивает агентство, заявление посредника - это свидетельство того, что Украина пытается найти внесудебное решение спора. Однако в украинском Минфине это пока не комментируют.

В то же время аналитики, опрошенные агентством, отмечают, что компромисс был бы удобен для всех сторон, поскольку Украина и так переживает значительные неопределенности, в первую очередь, в политическом плане. «Украинские бонды со сроком погашения в сентябре 2019 года, выпущенные в рамках завершения процесса реструктуризации, в минувший вторник скакнули выше 12% - впервые с момента выпуска (при базовой ставке 7,75% - УНИАН). И сейчас Украине не нужны новые неопределенности», - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Украина, в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций, объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл., а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками. Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл. Долг в 3 млрд долл. был признан официальным долгом страны специальным решением МВФ. Выплаты по этим долгам останавливаются до момента принятия предложений Украины по реструктуризации или принятия соответствующего судебного решения.

Мораторий вступил в силу 20 декабря 2015 года. Кабинет министров разрешил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов страны в случае возникновения споров по облигациям, выпущенным в 2013 году.

30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины подтвердил свое решение ввести мораторий на выплату долга перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. Решение правительства было обусловлено тем, что Россия отказалась реструктуризировать этот долг.

1 января 2016 года Россия заявила, что готова рассматривать вопрос выплаты долга в арбитражном суде Лондона.

Вместе с тем, 13 января текущего года Министерство финансов Украины договорилось со Сбербанком России о принципах реструктуризации кредитов «Укравтодора» и государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля», которые были гарантированы государством.

В середине января глава Минфина Яресько подчеркнула, что Украина не предложит России новых условий реструктуризации долга, но формат реструктуризации может отличаться от долговой операции, проведенной украинским правительством в августе-ноябре 2015 года.

Украина и Комитет кредиторов 27 августа 2015 года достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 15 млрд долл., которая предполагает полное списание 3 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.