МВФ о продолжении сотрудничества с Украиной: нужны реформы и борьба с коррупцией

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд выразил обеспокоенность развитием ситуации в Украине, ослаблением реформы государственного управления и отсутствием эффективной борьбы с коррупцией. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Фонда Кристин Лагард.

«Я обеспокоена ослаблением реформы системы государственного управления, борьбы с коррупцией, а также снижением влияния закона и законности в формировании политики государства. Без стремления оживить реформы, усилить борьбу с коррупцией будет трудно понять, как Фонд сможет продолжить программу (сотрудничества с Украиной - УНИАН) и поможет сделать ее успешной", - цитирует Лагард департамент внешних связей Фонда.

По мнению Лагард, Украина рискует повторить минувший опыт сворачивания реформ.

«Украина рискует вернуться ко времени провала реформ, которое страна уже переживала в недавней истории. В этой связи очень важно, чтобы руководство страны вернуло Украину на перспективный путь реформ», - подчеркнула глава МВФ.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

На текущий момент Украина и МВФ согласовывают доклад о ходе реформ и меморандум о втором пересмотре программы и дальнейших действиях сторон, который рассмотрит Совет директоров фонда. Стороны обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Совета директоров еще не принял решение о предоставлении третьего транша кредита в объеме 1,7 млрд долл. Получение этих средств является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.

Одним из факторов, приостановивших работу по меморандуму, стали разговоры о возможной отставке правительства. Вопрос отставки правительства обсуждается с начала года в связи с заявлениями сразу нескольких министров об отставке. В частности, заявления сделали министр агрополитики и продовольствия Алексей Павленко, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, министр здравоохранения Александр Квиташвили, а также глава Минэкономразвития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Отставка Абромавичуса вызвала наиболее острую реакцию в деловых кругах и дипломатическом сообществе, поскольку он прямо обвинил представителей фракции «Блока Петра Порошенко» в парламенте в давлении на Минэкономразвития. Вслед за отставкой Абромавичуса заявления об отставке написали его заместители, включая торгового представителя Украины Наталью Микольскую. Обеспокоенность отставкой выразили послы 9 стран, включая страны «Большой семерки», представители МВФ и Госдепартамента США.

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Вместе с тем, 4 февраля в ходе внеочередного заседания правительства Павленко, Пивоварский и Квиташвили отозвали свои заявления. Абромавичус сказал, что решения об уходе из правительства менять не будет.