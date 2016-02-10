Эксперты оценили убытки Украины от торговой войны с Россией

Торговая война с Россией приведет к потере около 1 миллиарда долларов экспортных поступлений в Украину в год, считают аналитики UniCredit Bank.

Как отмечается в отчете аналитиков, переданном УНИАН, в результате падения цен на сырье украинский экспорт, который является главным источником поступления валютной выручки в страну, упал до 37 миллиардов долларов в 2015 году с 63 миллиардов долларов в 2013 году.

В то же время, как отметили эксперты, экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью, на котором в меньшей мере отразилось падение цен на сырье, в связи с прекращением торговых отношений с Россией и снижением потребительских настроений в СНГ, сократился до 7,6 миллиарда долларов в 2015 году с 16 миллиардов долларов в 2013 году.

По прогнозам экспертов, относительная политическая стабильность до выборов в 2018 году даст Украине возможность полномасштабной реализации непопулярных реформ, а также поспособствует возврату украинского капитала из офшоров.

Самыми перспективными отраслями в Украине в краткосрочной перспективе эксперты назвали сельское хозяйство, логистику и деревообрабатывающую промышленность, в среднесрочной перспективе – тоже сельское хозяйство и логистика, а также сфера информационных технологий, производство электрооборудования и энергетический сектор.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года российская власть приняла ряд решений, которые ограничивают, а в некоторых сегментах полностью отменяют торговые отношения с Украиной. Среди таких решений - приостановление Россией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ. Ограничительные меры вступили в силу с 1 января 2016 года. Тогда же Россия ввела эмбарго на экспорт украинского продовольствия и ряда промышленных товаров.

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Следом, 2 января, Украина ввела "зеркальные" торговые меры, а именно - импортные пошлины на широкий спектр российских товаров и товарных групп в размере от 1,5% до 19%. Часть сборов имеет переходный период в 3-5 лет. С 4 января Россия полностью запретила транзит украинского экспорта по российской территории. По подсчетам Минэкономразвития, объем транзита составляет порядка 1,8 миллиарда долларов в год.