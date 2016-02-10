Гривня на межбанке торгуется около 26 за доллар

В среду, 10 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,91/25,97 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Таким образом, рынок пока не отреагировал на заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о возможной приостановке сотрудничества фонда с нашей страной в связи с развитием политического кризиса, ослаблением реформы государственного управления и отсутствием эффективной борьбы с коррупцией.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1480/29,2130 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3280/0,3290 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 25,9418 гривни/доллар, к этому часу заключено 246 сделок на сумму 81,85 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, НБУ сегодня объявил о проведении валютного аукциона по продаже иностранной валюты за гривню объемом до 30 миллиона долларов США. Результаты аукциона пока не обнародованы.

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Глава НБУ Валерия Гонтарева, выступая в Верховной Раде, объяснила колебания курса в последний месяц сезонным падением деловой активности и большим количеством выходных дней в январе, выплатами с Единого казначейского счета в декабре на 30 миллионов гривень. Кроме того, она отметила дестабилизирующее влияние на рынок политической ситуации в стране в последние дни и подчеркнула, что НБУ может сглаживать резкие колебания курса гривни при возникновении ситуативных факторов, в то время как фундаментальные факторы находятся вне зоны влияния регулятора.