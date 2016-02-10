Пайетт о заявлении МВФ: еще один аргумент в пользу перезагрузки правительства

Об этом написал в Twitter Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт.

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«Еще один аргумент в пользу завершения перезагрузки ориентированного на реформы украинского правительства и нулевой терпимости к коррупции», - написал посол.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард выступила с заявлением, в котором обратила внимание, что Фонду будет сложно продолжать программу реформ в Украине в случае, если не будут продолжены реформы, а борьба с коррупцией будет ослаблена.

МВФ является ключевым кредитором Украины. В марте 2015 года Украина и Фонд подписали программу сотрудничества сроком на 4 года с объемом финансирования 17,5 млрд долл. Из этих денег Украина получила два транша общим объемом 6,7 млрд долл. Киев рассчитывал получить третий транш осенью 2015 года, однако переговоры с Фондом о третьем транше затянулись и продолжаются до сих пор.