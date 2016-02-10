"Идет доработка технических моментов": Кабмин до сих пор не согласовал Меморандум с МВФ

Правительство Украины до сих пор не согласовала текстовую часть Меморандума, который должен быть отправлен в штаб-квартиру Международного валютного фонда - в Вашингтон, для завершения процедуры второго пересмотра программы реформ, одобренной в марте 2015 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов, отвечая за запрос агентства.

«На текущий момент Меморандум по второму пересмотру программы с МВФ еще не подписан, поскольку идет процесс согласования текстовой части документа и доработки технических моментов», - отметили в Минфине, не уточнив, о каких именно технических моментах идет речь.

В то же время, в Минфине подчеркнули, что заседание Совета директоров состоится после согласования и подписания Меморандума. «После того, как документ будет согласован и подписан, состоится заседание Совета директоров МВФ. Если по сокращенной процедуре - через две недели после подписания Меморандума. Или по стандартной процедуре - через месяц после подписания», - сообщили в Минфине.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

На текущий момент Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Получение третьего транша кредита является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.

Одним из факторов, приостановивших работу по меморандуму, стали разговоры о возможной отставке правительства. Вопрос отставки правительства обсуждается с начала года в связи с заявлениями сразу нескольких министров об отставке. В частности, заявления сделали министр агрополитики и продовольствия Алексей Павленко, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, министр здравоохранения Александр Квиташвили, а также глава Минэкономразвития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Отставка Абромавичуса вызвала наиболее острую реакцию в деловых кругах и дипломатическом сообществе, поскольку он прямо обвинил представителей фракции «Блока Петра Порошенко» в парламенте в давлении на Минэкономразвития. Вслед за отставкой Абромавичуса заявления об отставке написали его заместители, включая торгового представителя Украины Наталью Микольскую. Обеспокоенность отставкой выразили послы 9 стран, включая страны «Большой семерки», представители МВФ и Госдепартамента США.

Вместе с тем, 4 февраля в ходе внеочередного заседания правительства Павленко, Пивоварский и Квиташвили отозвали свои заявления. Абромавичус сказал, что решения об уходе из правительства менять не будет.

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В то же время, 10 февраля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отметила, что МВФ будет сложно продолжать сотрудничество с Украиной, если страна не вернется на путь реформ и не проявит результатов в борьбе с коррупцией.