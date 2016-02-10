Goldman Sachs признал ошибкой инвестиции в российский рубль - Bloomberg
Кроме российского рубля, также не оправдал надежд инвестбанка и мексиканской песо.
Рекордная волатильность на мировых рынка вынудила американский инвестбанк Goldman Sachs практически полностью пересмотреть свой набор из шести главных инвестиционных инструментов на 2016 год, сообщает Газета.ru.
"Инвестбанк призвал отказаться от инвестиций в доллар по отношению к евро и иене (убыток в 5%), от инвестиций в итальянские и немецкие облигации (убыток в 0,5%), а также от инвестиций в российский рубль и мексиканский песо (убыток 6,6%)", - говорится в сообщении.
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В общей сложности инвестбанк призвал отказаться от пяти из шести "лучших рекомендаций" на 2016 год, так как они принесли убытки своим инвесторам. Единственной прибыльной ставкой Goldman Sachs оказалась только длинная позиция в корзину 48 стран несырьевых экспортеров, подобная ставка принесла бы инвестору 4,5% прибыли.
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В ноябре Goldman Sachs поместил российский рубль в корзину наиболее привлекательных валют и активов на 2016 год, аналитики банка полагали, что рубль наравне с мексиканским песо может продемонстрировать высокие показатели в текущем году.