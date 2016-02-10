В России потребовали увеличить налоги для иностранных компаний

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко, требует увеличения налога для иностранных компаний для того, чтобы создать в России равноправные условия для "Яндекс" и Mail.ru.

Об этом Клименко заявил в интервью изданию Bloomberg, сообщает Сегодня.

По его словам, увеличение налогового бремени для таких компаний, как Apple и Google, и запрет на использование Windows в госучреждениях - меры совершенно необходимые.

"Мы растим корову, а они ее доят", - заявил он.

Сейчас в России зарегистрирован законопроект, в соответствии с которым Google и другие иностранные компании в России, зарабатывающие до 300 миллионов рублей (3,8 миллиона долларов), должны будут платить НДС в размере 18%.

"Когда вы покупаете приложение в Google Play или App Store в Европе, НДС взимается в месте оплаты, но не в нашей банановой республике",- отметил советник Путина.

Кроме того, Клименко считает, что Google может отслеживать все, отвечает на 320 тысяч запросов американских правоохранительных органов в год, но не отвечает ни на один такой запрос из России.

"Мы должны рассматривать это как потенциальную угрозу нашей национальной безопасности",— сказа он.

По мнению Клименко, Microsoft, Google и другие американские компании "достигли точки невозврата", когда подчинились санкциям, введенным в связи с аннексией Крыма Россией, и прекратили все отношения с полуостровом. В результате "неизбежным" стал переход государственных сетей с Windows на системы с открытым исходным кодом, основанные на Linux.

"Это как если бы жена увидела мужа с другой. Он может потом клясться в чем угодно, но веры уже нет",- добавил советник Путина.

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Напомним, что президент РФ поручил проработать вопрос об обеспечении "равных условий ведения деятельности" российскими и зарубежными IT-компаниями. Новации коснутся, в частности, таких компаний, как Google и Apple.