Заявление МВФ свидетельствует о необходимости ускорения реформ - Яресько

Заявление ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда о возможности приостановки сотрудничества с Украиной из-за замедления реформ и отсутствия результатов борьбы с коррупцией является прямым свидетельством необходимости ускорения преобразований, сказала министр финансов Украины Наталья Яресько в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики.

"Сегодняшнее заявление МВФ подчеркивает необходимость ускорения реформ. У нас сейчас нет вопросов со стороны МВФ по бюджету, почти нет вопросов к тексту меморандума (по второму пересмотру программы реформ – УНИАН), но есть вопрос о том, как мы будем вести себя в политическом кризисе, будем ли мы ускорять реформы, – сказала Яресько. – Это свидетельство того, что транши не дают без реформ. Необходимо ускорение реформ".

Читайте также"Идет доработка технических моментов": Кабмин до сих пор не согласовал Меморандум с МВФ

Как сообщал УНИАН, ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что Международный валютный фонд обеспокоен развитием ситуации в Украине, ослаблением реформы государственного управления и отсутствием эффективной борьбы с коррупцией. В этой связи фонд может приостановить программу сотрудничества с Украиной, поскольку очень сложно будет ее реализовать.

По мнению Лагард, Украина рискует повторить минувший опыт сворачивания реформ.

"Украина рискует вернуться ко времени провала реформ, которое страна уже переживала в недавней истории. В этой связи очень важно, чтобы руководство страны вернуло Украину на перспективный путь реформ", - подчеркнула глава МВФ.

В марте 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

Читайте такжеЛагард дала понять, что из-за коррупционного давления на правительство МВФ может остановить кредитование Украины - НФ

На текущий момент Украина и МВФ согласовывают доклад о ходе реформ и меморандум о втором пересмотре программы и дальнейших действиях сторон, который рассмотрит Совет директоров фонда. Стороны обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.